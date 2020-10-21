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В Къща „Миркович“ днес се състоя церемония по награждаване на участниците в 26-ото издание на конкурса за рисунка „Аз и моят град“
В Къща „Миркович“ днес се състоя церемония по награждаване на участниците в 26-ото издание на конкурса за рисунка „Аз и моят град“. Той е посветен на Сливен и е едно от основните събития, включени в програмата за отбелязване на празника на града – Димитровден. Всяка година в конкурса се включват множество деца с художествен талант, любознателност и креативни идеи.
Тази година, деца от пет възрастови групи пресъздадоха своите мисли, идеи и усещания, свързани с родния град. Те бяха оценявани от жури в състав: Каролин Капитанова, Адриан Аврамов и Денислав Миевски - уредници в ХГ „Димитър Добрович“.
Грамотите и наградите на отличените деца връчи зам.-кметът по хуманитарните дейности Пепа Чиликова, която поздрави децата и техните родители за участието, като им пожела здраве, успехи, благополучие и да продължават да развиват своя талант.
В първа група, до 7-годишна възраст бяха отличени Симона Господинова, 5 г., ДГ „Детство“, Васви Тозлуклиев, 5 г., ДГ „Детство“ и Ивайла Костова, 6 г., Школа по изобразително изкуство „Млади виртуози“. Поощрения получиха Стефани Стефанова, 6 г., ДГ „Еделвайс“, Даяна Кабаджова, 6 г., ДГ „Еделвайс“, Божидар Андреев, 6 .г, ДГ „В. и Х. Папазян“ и Атанас Теклиев, 6 г., ДГ „Еделвайс“.
Във втора група, 1-ви и 2-ри клас бяха наградени Дарена Петкова, 8 г., Школа по изобразително изкуство „Млади виртуози”, Ния Колева, I клас, СУ „Пейо Яворов“ и Рая Граховска, 8 г.,Школа по изобразително изкуство „Млади виртуози“. Александра Колева, I клас, ОУ „Елисавета Багряна“ получи поощрение.
Отличените деца в трета група, III група, 3-ти и 4-и клас са Звездомир Танчев, 9 г., Школа по изобразително изкуство към Център за личностно развитие – Детски комплекс, гр. Сливен, Ивайло Калоянов, 10 г., Школа по изобразително изкуство „Млади виртуози“ и Никол Колева, 10 г., Школа по изобразително изкуство към Център за личностно развитие – Детски комплекс, гр. Сливен. Поощрителни награди получиха Боряна Методиева, 10 г., СУ „Константин Константинов“ и Възкресия Проданова, 9 г., Школа по изобразително изкуство „Млади виртуози“.
В четвърта група, 5-и и 6-и клас грамоти и награди получиха Виктор Николов, 5 кл., СУ „Пейо Яворов“, Йоан Венелинов, 11 г., Детски комплекс- гр. Сливен и Калоян Хаджистойчев, 12 г., ОУ „Елисавета Багряна“. Поощрителните награди отидоха при Албена Паскалева, 5 кл., СУ „Константин Константинов“ и Йоана Йорданова, 6 кл., СУ „Пейо Яворов“.
С грамоти и награди в пета възрастова група, 7-и и 8-и клас си тръгнаха Стефани Емилова, 8 кл., НХГ „Димитър Добрович“ – Сливен, Надежда Трифонова, 7 кл., СУ „Пейо Яворов“ и Божидара Кикьова, 7 кл., СУ „Константин Константинов“. Поощрителни награди получиха Димитър Господинов, 7 кл., СУ „Пейо Яворов“ и Симона Василева, 8 кл., ППМГ „Добри Чинтулов“.
Организатор на проявата е Община Сливен, в партньорство с Художествена галерия „Димитър Добрович“.