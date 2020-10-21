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Веселин Орешков: Новото време, свободния избор и Промяната (ЛЕКЦИЯ, София, Октомври 2020)

21 октомври 2020 14:21, Ерма Иванова (Клуб Оптимист)
Излъчване: Клуб Оптимист преди 37 минути, брой четения: 17
Веселин Орешков

Лекция на Веселин Орешков, София, Октомври 2020

 

 

 

 

 

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