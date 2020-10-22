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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Пореден ден с рекорден брой заразени с коронавирус - 1472, 60 от тях в Сливенско
1 472 са новите случаи на коронавирус, потвърдени при направени 8 738 PCR теста. От началото на епидемията регистрираните с COVID-19 са 33 335, показват данните в Единния информационен портал.
Разпределение по области: Благоевград – 58; Бургас – 59; Варна – 77; Велико Търново – 27; Враца – 40; Габрово – 48; Добрич – 6; Кърджали – 42; Кюстендил – 12; Ловеч – 20; Монтана – 23; Пазарджик – 44; Перник – 22; Плевен – 33; Пловдив – 147; Разград – 7; Русе – 54; Силистра – 8; Сливен – 60; Смолян – 20; София област – 29; София град – 483; Стара Загора – 37; Търговище – 43; Хасково – 23; Шумен – 47; Ямбол – 3.
С положителни проби за изминалото денонощие са 55 медицински лица.
Активните случаи са 14 689. 1 732 пациенти са хоспитализирани, от които 107 в интензивно отделение.
Излекувани са още 184 души, до момента болестта са преборили 17 598.
Снимка: pixabay.com