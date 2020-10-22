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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 22.10.2020

22 октомври 2020 09:10, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48

No. Дата Длъжност Образование

2722 24.9.2020 сервитьор средно

2723 24.9.2020 шофьор автобус средно + кат .Д

2741 28.9.2020 гладач/ка средно,основно

2749 1.10.2020 работник , ръчно изшиване на дефекти на тъкането средно

2750 1.10.2020 оператор- тъкачен стан средно

2752 1.10.2020 водач- електрокар средно/основно

2753 1.10.2020 компютърен аналитик, поддръжка на софтуер висше

2754 1.10.2020 оперативен счетоводител висше

2755 1.10.2020 машинен инженер висше

2760 2.10.2020 готвач средно

2761 2.10.2020 сервитьор средно

2762 2.10.2020 продавач консултант средно

2763 2.10.2020 технолог химични процеси висше

2766 5.10.2020 монтажник кабели начално

2783 7.10.2020 лекар, експерт по ЕВН висше медицина

2789 8.10.2020 продавач- консултант средно

2790 8.10.2020 машинен оператор средно

2791 8.10.2020 машинен оператор очистваща машина основно

2805 13.10.2020 машинен оператор ММ средно

2813 14.10.2020 учител физика висше

2817 15.10.2020 шлайфист средно

2818 15.10.2020 техник съобщителна и свързочна техника средно

2823 16.10.2020 технически сътрудник средно

2841 19.10.2020 учител ЦДО висше

2843 20.10.2020 логопед висше

2845 20.10.2020 учител ЦДО висше

2851 21.10.2020 хигиенист основно

2852 21.10.2020 огняр котли на природен газ средно+правоспособност

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