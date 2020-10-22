Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 22.10.2020 г.

Туида Нюз преди 46 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 46 минути, брой четения: 33

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

За времето от 06,00 часа на 21.10.2020 г. до 06,00 часа на 22.10.2020 г.

През изминалото денонощие на територията на ОДМВР-Сливен не са регистрирани престъпления и тежки пътни инциденти.