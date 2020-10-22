Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

В Сливен започва Националният детско-юношески театрален фестивал „Сцена под сините камъни“

22 октомври 2020 10:08, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 19 минути, брой четения: 10
Национален детско-юношески театрален фестивал „Сцена под сините камъни“

На 23 октомври започва третото издание на Националния детско-юношески театрален фестивал „Сцена под сините камъни“.

Откриването му ще се състои в петък от 14 часа в зала „Зора“. В програмата са включени постановки с трупи от Сливен, Бургас, Нова Загора, Габрово, Лясковец, Силистра, Стара Загора, Севлиево, Котел, Карнобат и Айтоса.

Фестивалът приключва в неделя, 23 октомври, с награждаване на всички участници.

Събитието се провежда под патронажа на Общински съвет-Сливен. Организатор е Народно читалище „Зора 1860“-Сливен. Партньори на фестивала са Областна администрация-Сливен, Регионално управление на образованието-Сливен и Профилирана гимназия с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“.

« предишнаследваща »


 