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Сливен. Новини от източника. Последни новини

В Сливен започва Националният детско-юношески театрален фестивал „Сцена под сините камъни“

22 октомври 2020 10:49, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 27
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На 23 октомври започва третото издание на Националния детско-юношески театрален фестивал „Сцена под сините камъни“.

Откриването му ще се състои в петък от 14:00 часа в зала „Зора“. В програмата са включени постановки с трупи от Сливен, Бургас, Нова Загора, Габрово, Лясковец, Силистра, Стара Загора, Севлиево, Котел, Карнобат и Айтос.

Фестивалът приключва в неделя, 23 октомври, с награждаване на всички участници.

Събитието се провежда под патронажа на Общински съвет-Сливен. Организатор е Народно читалище „Зора 1860“-Сливен. Партньори на фестивала са Областна администрация-Сливен, Регионално управление на образованието-Сливен и Профилирана гимназия с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“.

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