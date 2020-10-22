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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Криминална хроника - 22.10.2020 г.

22 октомври 2020 10:57, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 минути, брой четения: 24
Полиция Сливен

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН За времето от 06:00 часа на 21.10.2020 г. до 06:00 часа на 22.10.2020 г.

 

През изминалото денонощие на територията на ОДМВР-Сливен не са регистрирани престъпления и тежки пътни инциденти.

ОД-МВР-Сливен
Снимка: Станимир Петков

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