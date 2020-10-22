Криминална хроника - 22.10.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 8 минути, брой четения: 24

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН За времето от 06:00 часа на 21.10.2020 г. до 06:00 часа на 22.10.2020 г.

През изминалото денонощие на територията на ОДМВР-Сливен не са регистрирани престъпления и тежки пътни инциденти.