Прекъсване водоподаването в района на ул. "Димитър Пехливанов-Добрович" и бул. "Тракия"

ВиК-Сливен преди 3 часа, брой четения: 29 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 29

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 22.10.2020г.(четвъртък) до 16:00ч. е прекъснато водоподаването в района на ул. "Димитър Пехливанов-Добрович" и бул. "Тракия".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.