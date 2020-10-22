AMD EPYC™ и AMD Instinct™ процесори ще изграждат европейския суперкомпютър LUMI с мощност 550 петафлопа

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

21 октомври 2020 г. - AMD и Hewlett Packard Enterprise (HPE) обявиха , че AMD EPYC™ CPU от следващо поколение и AMD™ Instinct GPU ще бъдат в основата на новия “pre-exascale” суперкомпютър чрез инициативата „Съвместна европейска акция за високопроизводителни изчислителни среди” (European High Performance Computing Joint Undertaking, EuroHPC JU). С до 550 petaFLOPs изчислителна мощност, суперкомпютърът LUMI ще помогне на изследователите в цяла Европа да ускорят своите проекти.

Новата система ще бъде един от най-бързите суперкомпютри в света. Той ще бъде разположен в CSC – ИТ център за наука в Каяани, Финландия, и ще бъде споделян от десет европейски страни като част от новосформирания LUMI консорциум.

С AMD EPYC CPU от следващо поколение и AMD Instinct GPU, LUMI се очаква да предостави несравнима производителност за машинно самообучение и изкуствен интелект, и решаване на сложни задачи свързани с моделиране и обработка на големи обеми данни. Новата система се очаква да бъде готова в средата на 2021 г.

Допълнителна информация за базирания на AMD технологии LUMI суперкомпютър ще намерите в прес-съобщението на CSC или на HPE.

https://www.csc.fi/en/-/lumi-one-of-the-worlds-mightiest-supercomputers

https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2020/10/hewlett-packard-enterprise-wins-160m-contract-to-power-one-of-the-worlds-fastest-supercomputers-based-in-finland-to-bolster-europes-research-in-science-and-unlock-economic-growth.html