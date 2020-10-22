Камион скъса мантинелата и полетя от Аспаруховия мост

Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 8 минути, брой четения: 26

Камион падна от Аспаруховия мост във Варна. Инцидентът е станал около 14:15 часа, в платното за движение в посока Бургас, съобщи NOVA.

Камионът е скъсал мантинелата и е полетял към сухата част под моста.

Още няма информация за състоянието на шофьора. Изясняват се и причините за инцидента.