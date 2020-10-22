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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Камион скъса мантинелата и полетя от Аспаруховия мост

22 октомври 2020 15:16, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 минути, брой четения: 26
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Камион падна от Аспаруховия мост във Варна. Инцидентът е станал около 14:15 часа, в платното за движение в посока Бургас, съобщи NOVA.

Камионът е скъсал мантинелата и е полетял към сухата част под моста.

Още няма информация за състоянието на шофьора. Изясняват се и причините за инцидента.

Източник: NOVA
Снимка: АПИ

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