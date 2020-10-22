Криминална хроника Ямбол - 22.10.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 3 часа, брой четения: 59 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 59

Информационен бюлетин 22.10.2020 г.

Образувани са две досъдебни производства срещу водачи, седнали зад волана след употреба на наркотични вещества. Вчера към 10:20 часа, в село Болярско при тестване на 35-годишен мъж, управляващ лек автомобил „Форд“, техническото средство е реагирало положително за метамфетамин. Часове по-късно в Ямбол при тестване на 22-годишен мъж, управляващ лек автомобил „Опел Корса“ е отчетен положителен резултат за марихуана. Работата по случаите продължава.