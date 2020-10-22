Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Криминална хроника Ямбол - 22.10.2020 г.

22 октомври 2020 15:21, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 3 часа, брой четения: 59
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 22.10.2020 г.

 

Образувани са две досъдебни производства срещу водачи, седнали зад волана след употреба на наркотични вещества. Вчера към 10:20 часа, в село Болярско при тестване на 35-годишен мъж, управляващ лек автомобил „Форд“, техническото средство е реагирало положително за метамфетамин. Часове по-късно в Ямбол при тестване на 22-годишен мъж, управляващ лек автомобил „Опел Корса“ е отчетен положителен резултат за марихуана. Работата по случаите продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

« предишнаследваща »


 