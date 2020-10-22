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Близките контактни лица на случай на COVID-19 подлежат на 10-дневна карантина

22 октомври 2020 19:27, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 16
Карантина

Всички близки контактни лица на потвърден случай на COVID-19 подлежат на 10-дневна карантина, считано от последния им контакт със заразеното лице.

Това нарежда министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов с издадена днес Заповед № РД-01-610 /22 октомври, съобщиха от здравното министерство.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете в прикачения файл.

Файлове

Заповед изолация [626KB]

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