Близките контактни лица на случай на COVID-19 подлежат на 10-дневна карантина

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 16

Всички близки контактни лица на потвърден случай на COVID-19 подлежат на 10-дневна карантина, считано от последния им контакт със заразеното лице.

Това нарежда министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов с издадена днес Заповед № РД-01-610 /22 октомври, съобщиха от здравното министерство.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете в прикачения файл.

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