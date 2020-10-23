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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Нови 1 595 случая на коронавирус са регистрирани през изминалото денонощие, 37 от тях в Сливенско
Нови 1 595 случая на коронавирус са регистрирани през изминалото денонощие. 549 от тях са в София-град, който вече е червена зона, с над 120 заразени на 100 000 души.
Направените PCR тестове за последните 24 часа са 9 038, показват данните в Единния информационен портал.
Потвърдените с коронавирус от началото на пандемията са 34 930.
Разпределение по области: Благоевград – 90; Бургас – 41; Варна – 75; Велико Търново – 19; Видин – 3; Враца – 23; Габрово – 20; Добрич – 14; Кърджали – 45; Кюстендил – 19; Ловеч – 11; Монтана – 51; Пазарджик – 25; Перник – 35; Плевен – 23; Пловдив – 140; Разград – 30; Русе – 47; Силистра – 3; Сливен – 37; Смолян – 13; София област – 48; София град – 549; Стара Загора – 56; Търговище – 70; Хасково – 25; Шумен – 64; Ямбол – 19.
Регистрирани са още 59 заразени медицински служители.
Активните случаи са 16 033.
1 792 са хоспитализираните, 112 от тях – в интензивно отделение.
Още 235 души са излекувани, общият брой на преборилите болестта е 17 833
За последните 24 часа починалите са 16. Жертвите на COVID-19 вече са 1 064.
Снимка: pixabay.com