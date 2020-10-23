Нови 1 595 случая на коронавирус са регистрирани през изминалото денонощие, 37 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 43 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 43

Нови 1 595 случая на коронавирус са регистрирани през изминалото денонощие. 549 от тях са в София-град, който вече е червена зона, с над 120 заразени на 100 000 души.

Направените PCR тестове за последните 24 часа са 9 038, показват данните в Единния информационен портал.

Потвърдените с коронавирус от началото на пандемията са 34 930.

Разпределение по области: Благоевград – 90; Бургас – 41; Варна – 75; Велико Търново – 19; Видин – 3; Враца – 23; Габрово – 20; Добрич – 14; Кърджали – 45; Кюстендил – 19; Ловеч – 11; Монтана – 51; Пазарджик – 25; Перник – 35; Плевен – 23; Пловдив – 140; Разград – 30; Русе – 47; Силистра – 3; Сливен – 37; Смолян – 13; София област – 48; София град – 549; Стара Загора – 56; Търговище – 70; Хасково – 25; Шумен – 64; Ямбол – 19.

Регистрирани са още 59 заразени медицински служители.

Активните случаи са 16 033.

1 792 са хоспитализираните, 112 от тях – в интензивно отделение.

Още 235 души са излекувани, общият брой на преборилите болестта е 17 833

За последните 24 часа починалите са 16. Жертвите на COVID-19 вече са 1 064.