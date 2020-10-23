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ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ, САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, М. НОЕМВРИ-ДЕКЕМВРИ 2020 г., 10 и 11 клас

23 октомври 2020 09:16, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 45 минути, брой четения: 12

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ГРАФИК - 10 и 11 КЛАС [902KB]

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