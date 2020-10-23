Криминална хроника Сливен - 23.10.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 29

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН За времето от 06:00 часа на 22.10.2020 г. до 06:00 часа на 23.10.2020 г.

Сливен: Водач на МПС, употребил наркотици, е установен от полицейски екип на 23 октомври в град Сливен. Около 23:00 часа на бул.“Г.Данчев“ е извършена проверка на лек автомобил „Пежо“, управляван от 18-годишния П.Д. от град Сливен. Пробата за употреба на наркотици с техническо средство е показала положителен резултат за канабис. П.Д. е задържан за 24 часа. По случая е започнато бързо производство.