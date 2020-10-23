Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 23.10.2020 г.

Туида Нюз преди 9 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 9

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

За времето от 06,00 часа на 22.10.2020 г. до 06,00 часа на 23.10.2020 г.

Сливен: Водач на МПС, употребил наркотици, е установен от полицейски екип на 23 октомври в град Сливен. Около 23,00 часа на бул.“Г.Данчев“ е извършена проверка на лек автомобил „Пежо“, управляван от 18-годишния П.Д. от град Сливен. Пробата за употреба на наркотици с техническо средство е показала положителен резултат за канабис. П.Д. е задържан за 24 часа. По случая е започнато бързо производство.