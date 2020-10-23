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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Уикендът ще спим с един час повече

23 октомври 2020 10:45, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 35
Будилник

В нощта на 24-и срещу 25-и октомври (събота срещу неделя) се връщаме към астрономическото - зимното - часово време, предаде БНР.

В 4:00 часа стрелките на часовниците се връщат с един час назад. Т.е. отново ще стане 3:00 ч., което пък ще ни даде 60 минути повече за сън.

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