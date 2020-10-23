Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Криминална хроника Ямбол - 23.10.2020 г.
Информационен бюлетин 23.10.2020 г.
21-годишен е установен да управлява лек автомобил след употреба на алкохол. Автомобилът управляван от младия мъж е спрян за проверка от полицейски екип в ранните часове на 23 октомври на ул.“Индже войвода“ в областния град. При проверка за употреба на алкохол техническото средство е установено стойност над 1,2 промила. Работата по случая продължава в рамките на образуваното бързо производство.
Голямо количество безакцизен тютюн е иззет при полицейска операция в Ямбол
Специализираната полицейска операция за противодействие на незаконната търговия с акцизни стоки е проведена на 22 октомври от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР – Ямбол. В хода на полицейските действия, в офис на куриерска фирма е установена 40-годишна местна жителка, изпращаща множество пратки с безакцизен тютюн. На място са иззети общо 30 килограма от акцизната стока, подготвена за доставка до множество различни адреси. Изяснена е схемата за поръчка, доставка и заплащане. При последвалите оперативни и процесуално-следствени действия жената предала по надлежен ред още 19 килограма от акцизната стока. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.
ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет