Криминална хроника Ямбол - 23.10.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 49

Информационен бюлетин 23.10.2020 г.

21-годишен е установен да управлява лек автомобил след употреба на алкохол. Автомобилът управляван от младия мъж е спрян за проверка от полицейски екип в ранните часове на 23 октомври на ул.“Индже войвода“ в областния град. При проверка за употреба на алкохол техническото средство е установено стойност над 1,2 промила. Работата по случая продължава в рамките на образуваното бързо производство.

Голямо количество безакцизен тютюн е иззет при полицейска операция в Ямбол

Специализираната полицейска операция за противодействие на незаконната търговия с акцизни стоки е проведена на 22 октомври от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР – Ямбол. В хода на полицейските действия, в офис на куриерска фирма е установена 40-годишна местна жителка, изпращаща множество пратки с безакцизен тютюн. На място са иззети общо 30 килограма от акцизната стока, подготвена за доставка до множество различни адреси. Изяснена е схемата за поръчка, доставка и заплащане. При последвалите оперативни и процесуално-следствени действия жената предала по надлежен ред още 19 килограма от акцизната стока. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.