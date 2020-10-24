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Новите потвърдени случаи на коронавирус в България са 1589, 25 от тях в Сливенско
Новите потвърдени случаи на коронавирус в България са 1589 при направени за последното денонощие 9831 теста, показват данните от Единния информационен портал.
Разпределението на новите случаи по области е: Благоевград – 109, Бургас – 45, Варна – 68, Велико Търново – 28, Видин – 3, Враца – 16, Габрово – 15, Добрич – 12, Кърджали – 22, Кюстендил – 15, Ловеч – 16, Монтана – 23, Пазарджик – 30, Перник – 21, Плевен – 15, Пловдив – 147, Разград – 28, Русе – 53, Силистра – 6, Сливен – 25, Смолян – 12, София – 35, София (столица) – 594, Стара Загора – 95, Търговище – 38, Хасково – 25, Шумен – 76, и Ямбол – 17.
Така новите случаи са 16,16% от направените тестове.
От общо 36 519 потвърдени случаи на коронавирус 17 340 са активни.
Хоспитализирани са 1886 болни, като 127 са в интензивни отделения.
През последните 24 часа са излекувани 269 пациенти.
Сред медицинския персонал случаите на коронавирус са 1831, от които лекари са 664, а медицинските сестри – 612.
През последното денонощие са починали 13 души, а общият им брой досега е 1077.
Снимка: pixabay.com