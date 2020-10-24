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В Сливен стартира двудневен търговски рибен фестивал със специалното участие на Ути Бъчваров
Тази събота и неделя Сливен е домакин на първото събитие от Търговски рибен фестивал, който е част на промоционалната кампания „Фестивал на рибата – вкусно и полезно“ по Програмата за морско дело и рибарство (2014-2020 г.). Мероприятието, което се организира от Министерство на земеделието, храните и горите, ще се състои на площад „Хаджи Димитър“.
В двудневния фестивал ще участват множество изложители, като е предвидена и разнообразна програма. Водещ на събитието е актьорът Ники Станоев. Ще се проведат и кулинарни демонстрации с шеф-готвач Ути Бъчваров, който ще приготви рибни ястия на място. Той ще дава и своите съвети за готвенето на риба и у дома. Гостите на изложението ще имат възможност да опитат и различни рибни блюда.
Търговският рибен фестивал ще се проведе на територията на 7 области на страната – Сливен, Монтана, Габрово, Велико Търново, Хасково, Ямбол и София, където ще бъде заключителното събитие от кампанията. Акцентът ще бъде поставен основно върху производителите и доставчиците на риба и продукти от риболов, които ще могат да предлагат своята продукция директно, а целта отново е да се скъси веригата с крайните потребители.
Текст, снимки и видеоклип: Станимир Петков