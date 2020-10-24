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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Изменена е частично заповед РД-11-01-043 на областния управител Чавдар Божурски

24 октомври 2020 13:38, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 38
Областна администрация Сливен

Със своя заповед областният управител Чавдар Божурски измени частично заповед №РД-11-01-043 от 23 октомври 2020 г. Промяната се отнася до ограниченията в т. I-2. Те влизат в сила, считано от 27 октомври 2020 г.

Снимка: Станимир Петков

Файлове

Заповед на Чавдар Божурски [73.7KB]

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