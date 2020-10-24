Изменена е частично заповед РД-11-01-043 на областния управител Чавдар Божурски

Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 38 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 38

Със своя заповед областният управител Чавдар Божурски измени частично заповед №РД-11-01-043 от 23 октомври 2020 г. Промяната се отнася до ограниченията в т. I-2. Те влизат в сила, считано от 27 октомври 2020 г.

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