25 са новите случаи на COVID-19 в област Сливен

Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 34 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 34

25 са новите случаи на COVID-19 в област Сливен през последното денонощие, съобщиха от Областния кризисен щаб. Пет от случаите са в община Нова Загора, 1 – в община Котел, останалите – в община Сливен. Сред диагностицираните няма лекари и медицински персонал, потребители и служители в социални институции.

Заболели са двама ученици в Нова Загора, в семейно огнище. С положителни проби са двама учители от Сливен и община Котел. Още трима души от Сливен са се заразили в семейни огнища, с по-рано установени болни. Всички контактни лица ще бъдат поставени под карантина. Епидемиологичните проучвания продължават.