Днес в Сливен се провежда планински маратон "Хайдушки пътеки"

Клуб на инвалидите-Сливен преди 41 минути, брой четения: 39 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 39

Днес в Сливен се провежда планински маратон "Хайдушки пътеки 2020". В състезанието участват около 300 маратонци.

Спортната надпревара традиционно се провежда на три дистанции: класическа маратонска дистанция - 42 километра, полумаратонска - 21 километра и 12 километра. Трасето минава по най-хайдушката част на "Сините камъни".

Маратонът стартира в 8:00 часа от Стария бряст на главната улица.