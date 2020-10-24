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Днес в Сливен се провежда планински маратон "Хайдушки пътеки"

24 октомври 2020 14:52, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 41 минути, брой четения: 39
Сливен

Днес в Сливен се провежда планински маратон "Хайдушки пътеки 2020". В състезанието участват около 300 маратонци.

Спортната надпревара традиционно се провежда на три дистанции: класическа маратонска дистанция - 42 километра, полумаратонска - 21 километра и 12 километра. Трасето минава по най-хайдушката част на "Сините камъни".

Маратонът стартира в 8:00 часа от Стария бряст на главната улица.

Снимка: Станимир Петков

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