Болниците да спрат рутинния прием, когато има повече от 120 случая на Covid-19 на 100 000 население

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 45

Със заповед на здравния министър на България Костадин Ангелов, от 25 октомври, неделя, лечебните заведения в областите с заболеваемост над 120 души на 100 хиляди население преустановяват планирания прием на пациенти и планираната хирургична дейност. Всички болници в съответните райони са длъжни да отворят отделения Covid-19 с минимум 10% от общия брой на наличните легла.

В болниците в областите с заболеваемост от 60 до 119 души на 100 хиляди население, всички планирани хирургични дейности са преустановени. От тях се изисква да отворят структури на Covid-19 с минимум 5% от общия им брой легла.

Забраната не се отнася за пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, както и за дейности по асистирана репродукция и раждания.