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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Болниците да спрат рутинния прием, когато има повече от 120 случая на Covid-19 на 100 000 население

24 октомври 2020 16:08, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45
Проф. Костадин Ангелов

Със заповед на здравния министър на България Костадин Ангелов, от 25 октомври, неделя, лечебните заведения в областите с заболеваемост над 120 души на 100 хиляди население преустановяват планирания прием на пациенти и планираната хирургична дейност. Всички болници в съответните райони са длъжни да отворят отделения Covid-19 с минимум 10% от общия брой на наличните легла.

В болниците в областите с заболеваемост от 60 до 119 души на 100 хиляди население, всички планирани хирургични дейности са преустановени. От тях се изисква да отворят структури на Covid-19 с минимум 5% от общия им брой легла.

Забраната не се отнася за пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, както и за дейности по асистирана репродукция и раждания.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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