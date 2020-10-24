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Болниците да спрат рутинния прием, когато има повече от 120 случая на Covid-19 на 100 000 население
Със заповед на здравния министър на България Костадин Ангелов, от 25 октомври, неделя, лечебните заведения в областите с заболеваемост над 120 души на 100 хиляди население преустановяват планирания прием на пациенти и планираната хирургична дейност. Всички болници в съответните райони са длъжни да отворят отделения Covid-19 с минимум 10% от общия брой на наличните легла.
В болниците в областите с заболеваемост от 60 до 119 души на 100 хиляди население, всички планирани хирургични дейности са преустановени. От тях се изисква да отворят структури на Covid-19 с минимум 5% от общия им брой легла.
Забраната не се отнася за пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, както и за дейности по асистирана репродукция и раждания.
Източник: БНР
Снимка: БГНЕС