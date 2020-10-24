Българските гимнастички ще участват в онлайн турнир, организиран от Русия

Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 31

Българският национален отбор по художествена гимнастика за жени и за девойки (индивидуално и ансамбли) ще вземе участие във II-ия международен онлайн-турнир по художествена гимнастика, организиран от Общоруската федерация по художествена гимнастика. Надпреварата ще се проведе на 28 октомври (сряда), съобщават от БФХГ.