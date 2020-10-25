Прекъсване на водоподаването на с. Селиминово

ВиК-Сливен преди 12 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 5

Днес 25.10 /неделя/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването на с. Селиминово до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.