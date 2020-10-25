В София снощи пак се проведе нов протест срещу маските на открито

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Пред Народния театър “Иван Вазов” в София снощи се събраха недоволни, които протестираха срещу носенето на маски и мерките, които са взети у нас срещу разпространението на Covid-19, съобщи БНР. Така България се присъединява към Международния марш срещу Covid мерките, организиран от Полша, разказаха протестиращи:

"Събрали сме се тук, за да протестираме против тази измама Covid-19, която ни я налагат“.

„Никой не ни е питал за мнението ни - искаме ли да носим маски, трябва ли да ги носим. И изобщо няма никаква логика в носенето на тези маски."

„Аз не виждам тук болни. Болни няма в русенската болница. Ние сме от Русе. "

„Не познавам някой болен. Моите близки също не познават болен от т.н. корона“.

„Маските са опасни за националната сигурност. Има закон, който забранява носенето на маски и бурки“.

„Като родител, направо ми се плаче като гледам децата, това, което ни причиняват. Видях едно бебенце и майка му как се опитва да му нахлузи маска, за да влязат в здравно заведение и направо ми се плачеше".