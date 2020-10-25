Бойко Борисов е с положителен тест за коронавирус

Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 22

Преди минути Бойко Борисов съобщи във фейсбук, че е заразен с коронавирус.

"Въпреки че РЗИ официално ми свали карантината, още в петък отложих всички срещи и публични прояви за предстоящите дни. След два PCR теста от днес съм положителен с Covid-19. Като цяло имам общо неразположение, към момента по преценка на лекарите оставам на домашно лечение. Всички контактни с мен са подадени на РЗИ. Сигурен съм, че спазвайки мерките, заедно ще се справим!", написа премиерът в социалната мрежа.