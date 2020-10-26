327 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 9 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 60 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 60

327 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 2257 PCR теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 37 889, като активните са 18 441.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 31; Бургас – 9; Варна – 5; Велико Търново – 2; Видин – 4; Враца – 13; Габрово – 4; Добрич – 2; Кюстендил – 8; Ловеч – 2; Монтана – 10; Пазарджик – 11; Перник – 6; Плевен – 14; Пловдив – 14; Разград – 10; Сливен – 9; Смолян – 3; София – 7; София (столица) – 125; Стара Загора – 9; Търговище – 25; Хасково – 2; Шумен – 2.

В болница за лечение са настанени 2036 души, от които 146 са в интензивни отделения.

През изминалото денонощие са били излекувани 122 души, а за целия период – 18 354.

10 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 1094.