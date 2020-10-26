ЧЕСТИТ ПРАЗНИК СЛИВЕН!

Топлофикация-Сливен преди 12 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 9

Ние от „Топлофикация - Сливен” ЕАД, поздравяваме всички Сливналии по повод празника на града.

Нека покровителят на нашия град – Свети Димитър, ни закриля и занапред, подкрепяйки всяко благородно начинание!

Честит празник и на многобройните именници днес! Нека да бъдат здрави, силни и уверени, носейки с гордост името си да преодоляват с лекота всички предизвикателства на живота!

Инж. Павлин Костов – Изпълнителен Директор