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ЧЕСТИТ ПРАЗНИК СЛИВЕН!

26 октомври 2020 10:39, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 12 минути, брой четения: 9
SVd

Ние от „Топлофикация - Сливен” ЕАД, поздравяваме всички Сливналии по повод празника на града.

Нека покровителят на нашия град – Свети Димитър, ни закриля и занапред, подкрепяйки всяко благородно начинание!

Честит празник и на многобройните именници днес! Нека да бъдат здрави, силни и уверени, носейки с гордост името си да преодоляват с лекота всички предизвикателства на живота!

 

Инж. Павлин Костов – Изпълнителен Директор

 

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