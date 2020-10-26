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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Спиране на топлоподаването

26 октомври 2020 12:10, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 8 минути, брой четения: 8
toplo

Уведомяваме нашите клиенти от ж.к."Даме Груев" бл.23, вх.В и вх.Г, че от 12:00ч. на 26.10.2020г. до 8:00ч. на 27.10.2020г. няма да имат топлоподаване, поради възникнала авария.

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство.

 

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