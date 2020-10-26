От 01.11.2020 г. работното време на сектор „Български документи за самоличност“ е от 08,30 ч. до 17,30 ч.

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 27 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 27

Във връзка с постоянно растящия брой на заразените с корона вирус COVID-19 в страната, в ОДМВР Сливен временно се преустановява „Организирания прием“ на заявления за издаване на български лични документи по постъпили искания от институции, ведомства, кметства и др.