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Сливен. Новини от източника. Последни новини

От 01.11.2020 г. работното време на сектор „Български документи за самоличност“ е от 08,30 ч. до 17,30 ч.

26 октомври 2020 12:26, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 27
Паспортна служба

Във връзка с постоянно растящия брой на заразените с корона вирус COVID-19 в страната, в ОДМВР Сливен временно се преустановява „Организирания прием“ на заявления за издаване на български лични документи по постъпили искания от институции, ведомства, кметства и др.

 

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