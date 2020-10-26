Прекъсване водоподаването на гр.Нова Загора

ВиК-Сливен преди 38 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 15

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че на 26.10.2020г. (понеделник) от 13:00ч до 16:00ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването на гр. Нова Загора.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.