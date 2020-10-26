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Румен Стоилов: Светът вече не е същия. Новото идва много мощно (ЛЕКЦИЯ)

26 октомври 2020 14:19, Ерма Иванова (Клуб Оптимист)
Излъчване: Клуб Оптимист преди около 1 час, брой четения: 22
д-р Румен Стоилов

Лекция на д-р Румен Стоилов за Промяната и Новото време.

Фестивал Здравей Здраве 2020, Октомври - Стара Загора

 

 

 

 

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