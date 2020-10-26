Румен Стоилов: Светът вече не е същия. Новото идва много мощно (ЛЕКЦИЯ)

Клуб Оптимист преди около 1 час, брой четения: 22 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 22

Лекция на д-р Румен Стоилов за Промяната и Новото време.

Фестивал Здравей Здраве 2020, Октомври - Стара Загора