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Училищата могат да преминат към дистанционно обучение в България

26 октомври 2020 15:59, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 50
Ученици

Училищата могат да преминат към дистанционно обучение след разрешение от министъра на образованието и предложение от директори на училища, разпореди Министерството на образованието, предаде БТА.

Предложението за преминаване към електронно обучение ще бъде направено от директори в райони със сложна епидемична ситуация, попадащи в червената или оранжевата зона. Също така, когато училището има нарастващ брой отсъстващи или под карантина, нарастващ брой положителни тестове за Covid-19 или много случаи на грип. Необходимо е също така предложението да се вземе от педагогическия съвет и да се вземе предвид и становището на мнозинството родители, се казва в заповедта.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com

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