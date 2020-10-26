Училищата могат да преминат към дистанционно обучение в България

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Училищата могат да преминат към дистанционно обучение след разрешение от министъра на образованието и предложение от директори на училища, разпореди Министерството на образованието, предаде БТА.

Предложението за преминаване към електронно обучение ще бъде направено от директори в райони със сложна епидемична ситуация, попадащи в червената или оранжевата зона. Също така, когато училището има нарастващ брой отсъстващи или под карантина, нарастващ брой положителни тестове за Covid-19 или много случаи на грип. Необходимо е също така предложението да се вземе от педагогическия съвет и да се вземе предвид и становището на мнозинството родители, се казва в заповедта.