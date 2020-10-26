Гешев се самоизолира след случай на COVID-19 в семейството му

Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 31

Главният прокурор Иван Гешев е под карантина след положителен случай в семейството му. Това разкри самият той в профила си в Twitter.

PCR-тестът за коронавирус на главния прокурор Иван Гешев е отрицателен. За срока на карантината ще бъде заместван от един от своите заместници.

Гешев също така апелира всички граждани да проявят отговорност пред българските лекари и медицинските работници, които се борят на здравето ни.