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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Гешев се самоизолира след случай на COVID-19 в семейството му

26 октомври 2020 16:41, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 31
Иван Гешев

Главният прокурор Иван Гешев е под карантина след положителен случай в семейството му. Това разкри самият той в профила си в Twitter.

PCR-тестът за коронавирус на главния прокурор Иван Гешев е отрицателен. За срока на карантината ще бъде заместван от един от своите заместници.

Гешев също така апелира всички граждани да проявят отговорност пред българските лекари и медицинските работници, които се борят на здравето ни.

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