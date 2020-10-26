Пуснаха отново блок 6 на „Козлодуй“ след планов ремонт

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На 24 октомври 2020 г. приключи плановият годишен ремонт на шести блок на АЕЦ „Козлодуй”. В 9:47 часа блокът бе включен в националната електроенергийна система, след проведена проверка и издадено одобрение от страна на Агенцията за ядрено регулиране.

Плановият годишен ремонт, стартирал на 22 септември 2020 г., протече при стриктно прилагане на всички противоепидемични изисквания, насочени към ограничаване на риска от заразяване с Covid-19. По време на престоя успешно бяха изпълнени предвидените дейности по ремонт и профилактика на оборудването и системите на блока, както и редица мерки, свързани с дългосрочната експлоатация на ядрената мощност. Реакторът бе презареден със свежо гориво за следващата горивна кампания.

Другият ядрен енергоблок на АЕЦ „Козлодуй” – пети, работи с пълно натоварване на мощността.