2 243 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие, 43 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 79 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 79

2 243 са новите случаи на коронавирус у нас. Направените тестове са 7 659 за последното денонощие. 29,3% са позитивните резултати – всеки трети е положителен. Потвърдените с COVID-19 вече са 40 132 според данните в Единния информационен портал.

Разпределение по области: Благоевград – 130; Бургас – 77; Варна – 106; Велико Търново – 35; Видин – 2; Враца – 37; Габрово – 34; Добрич – 14; Кърджали – 44; Кюстендил – 20; Ловеч – 20; Монтана – 28; Пазарджик – 40; Перник – 46; Плевен – 28; Пловдив – 209; Разград – 28; Русе – 87; Силистра – 4; Сливен – 43; Смолян – 22; София област 52; София град – 913; Стара Загора – 60; Търговище – 27; Хасково – 34; Шумен – 60; Ямбол – 43.

Активните случаи са 20 346. В болница се лекуват 2 130 пациенти, от които 149 в интензивно отделение.

Излекуваните са 296. От началото на пандемията болестта са преборили 18 650.

Още 42 са починали за последните 24 часа. Жертвите на COVID-19 вече са 1 136.