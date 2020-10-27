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Борисов разкри какво е здравословното му състояние

27 октомври 2020 08:52, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45
Бойко Борисов

Премиерът Бойко Борисов разкри, че няма промяна в здравословното му състояние и е със симптоми на леко неразположение.

Министър-председателят даде положителна проба за коронавирусната инфекция в неделя.

"Благодаря на всички, които проявяват внимание и подкрепа. Няма промяна в здравословното ми състояние: все още съм със симптоми на общо неразположение. Лекувам се като всеки български гражданин, на който е предписано домашно лечение от личния му лекар. Общото ми състояние не ми пречи да продължавам да изпълнявам служебните си задължения. Уверен съм, че нашето общество, водено от нашите лекари, които са едни от най-добрите в света, ще премине и през това изпитание", написа Борисов в профила си във Facebook.

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