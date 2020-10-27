Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 27.10.2020 г.

Туида Нюз преди 21 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 14

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

За времето от 06,00 часа на 26.10.2020 г. до 06,00 часа на 27.10.2020 г.

Твърдица: На 27 октомври, около 01,00 часа, е получен сигнал за пътно произшествие на главен път I-6, на километър 353. Инцидентът е настъпил между товарен автомобил с турска регистрация и лек автомобил „Шкода Октавия“. От произшествието е пострадал водачът на лекия автомобил- мъж на 37 години от град Твърдица. Той е откаран в МБАЛ-Сливен и настанен за лечение с фрактура на крака. Причините за произшествието са в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.

Нова Загора: Водач с алкохол 2,78 промила е установен от полицейски екип в град Нова Загора, при ежедневния контрол по пътна безопасност. На 26 октомври, в 17,05 часа, на ул. „Л.Каравелов“, е спрян за проверка лек автомобил „Ауди А7“, управляван от 41-годишния З.П. от Нова Загора. При проверката за употреба на алкохол с техническо средство той е показал положителен резултат- 2,78 промила.

З.П. е отведен в РУ-Нова Загора и задържан за 24 часа. По случая е започнато бързо производство.