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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 27.10.2020
No. Дата Длъжност Образование
2749 1.10.2020 работник , ръчно изшиване на дефекти на тъкането средно
2750 1.10.2020 оператор- тъкачен стан средно
2752 1.10.2020 водач- електрокар средно/основно
2753 1.10.2020 компютърен аналитик, поддръжка на софтуер висше
2754 1.10.2020 оперативен счетоводител висше
2755 1.10.2020 машинен инженер висше
2760 2.10.2020 готвач средно
2761 2.10.2020 сервитьор средно
2762 2.10.2020 продавач консултант средно
2763 2.10.2020 технолог химични процеси висше
2766 5.10.2020 монтажник кабели начално
2790 8.10.2020 машинен оператор средно
2791 8.10.2020 машинен оператор очистваща машина основно
2817 15.10.2020 шлайфист средно
2818 15.10.2020 техник съобщителна и свързочна техника средно
2843 20.10.2020 логопед висше
2851 21.10.2020 хигиенист основно
2852 21.10.2020 огняр котли на природен газ средно+правоспособност
2858 22.10.2020 шивач средно
2861 23.10.2020 леяр средно
2863 26.10.2020 шивач основно/средно
2864 26.10.2020 даракчия основно/средно
2865 26.10.2020 организатор производство основно/средно
2866 26.10.2020 дърводелец мебелист основно/средно
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ТРУДОУСТРОЕНИ ЛИЦА
No. Дата Длъжност Образование
255 11.3.2020 работник, сортировач основно
275 1.4.2020 отговорник спомагателни дейности средно
276 1.4.2020 системен оператор средно
277 1.4.2020 машинен оператор средно
278 1.4.2020 монтажник кабели средно
280 1.4.2020 машинен оператор поставяне на капсул средно
281 1.4.2020 компютърен оператор средно
282 1.4.2020 инженер конструктор висше
283 1.4.2020 монтажник електрически елементи средно
285 6.4.2020 машинен оператор средно