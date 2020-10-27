Българското правителство, работодателите и синдикатите ще обсъдят бюджета за 2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 39

Тристранният съвет ще заседава, за да обсъди бюджета за следващата година. Правителството, работодателите и синдикатите ще се срещнат онлайн. Те ще обсъдят проекта на държавен бюджет за 2021 г., както и средносрочната бюджетна програма на кабинета до 2023 г.

В дневния ред на срещата са и парите на държавното обществено осигуряване, както и на НЗОК.