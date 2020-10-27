Криминална хроника Ямбол - 27.10.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 44 минути, брой четения: 43 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 43

Информационен бюлетин 27.10.2020 г.

В РУ-Ямбол е образувано бързо производство срещу 30-годишен, седнал зад волана след употреба на наркотични вещества. На 26 октомври, около 11:40 ч., на ул. “Милин камък“ в областния град е спрян за проверка лек автомобил, управляван 30-годишен местен жител. При тестване на водача за употреба на наркотични вещества, техническото средство е реагирало положително за метамфетамин. Работата по случая продължава.