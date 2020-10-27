Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Криминална хроника Сливен - 27.10.2020 г.

27 октомври 2020 10:45, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 32
Полиция Сливен

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН За времето от 06:00 часа на 26.10.2020 г. до 06:00 часа на 27.10.2020 г.

 

Твърдица: На 27 октомври, около 01:00 часа, е получен сигнал за пътно произшествие на главен път I-6, на километър 353. Инцидентът е настъпил между товарен автомобил с турска регистрация и лек автомобил „Шкода Октавия“. От произшествието е пострадал водачът на лекия автомобил- мъж на 37 години от град Твърдица. Той е откаран в МБАЛ-Сливен и настанен за лечение с фрактура на крака. Причините за произшествието са в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.

Нова Загора: Водач с алкохол 2,78 промила е установен от полицейски екип в град Нова Загора, при ежедневния контрол по пътна безопасност. На 26 октомври, в 17:05 часа, на ул. „Л.Каравелов“, е спрян за проверка лек автомобил „Ауди А7“, управляван от 41-годишния З.П. от Нова Загора. При проверката за употреба на алкохол с техническо средство той е показал положителен резултат- 2,78 промила.

З.П. е отведен в РУ-Нова Загора и задържан за 24 часа. По случая е започнато бързо производство.

ОД-МВР-Сливен
Снимка: Станимир Петков

« предишна


 