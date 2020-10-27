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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Криминална хроника Сливен - 27.10.2020 г.
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН За времето от 06:00 часа на 26.10.2020 г. до 06:00 часа на 27.10.2020 г.
Твърдица: На 27 октомври, около 01:00 часа, е получен сигнал за пътно произшествие на главен път I-6, на километър 353. Инцидентът е настъпил между товарен автомобил с турска регистрация и лек автомобил „Шкода Октавия“. От произшествието е пострадал водачът на лекия автомобил- мъж на 37 години от град Твърдица. Той е откаран в МБАЛ-Сливен и настанен за лечение с фрактура на крака. Причините за произшествието са в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.
Нова Загора: Водач с алкохол 2,78 промила е установен от полицейски екип в град Нова Загора, при ежедневния контрол по пътна безопасност. На 26 октомври, в 17:05 часа, на ул. „Л.Каравелов“, е спрян за проверка лек автомобил „Ауди А7“, управляван от 41-годишния З.П. от Нова Загора. При проверката за употреба на алкохол с техническо средство той е показал положителен резултат- 2,78 промила.
З.П. е отведен в РУ-Нова Загора и задържан за 24 часа. По случая е започнато бързо производство.
ОД-МВР-Сливен
Снимка: Станимир Петков