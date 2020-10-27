Шахматен клуб "Сините Камъни" организира за празника на града Димитровден детски турнир

Туида Нюз преди 22 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 17

Шахматен клуб "Сините Камъни" със съдействието на

"Детски Комплекс Сливен" организира за празника на града Димитровден детски турнир, в който взеха участие близо 20 деца, всички състезатели на клуба .Победител в турнира стана Теодор Стоянов в отделните групи до 12г. Светлин Бакалски, а до 10г. Мария Очкова ,клубът благодари на своите спонсори фирмите "Еко Асорти" ,"Шаклиян" ,"Еко Фарм" ,"Ара" и "Момчеви" ,които помагат на клуба да организира и да води своите деца по турнири