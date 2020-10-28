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Сливен. Новини от източника. Последни новини
2569 са общо новодиагностицираните с коронавирус през изминалите 24 часа, 19 от тях в Сливенско
2569 са общо новодиагностицираните с коронавирус през изминалите 24 часа. За последното денонощие са направени общо 11 226 PCR теста, което означава, че положителни са 22,88% от тестваните. Това показва справка в Единния информационен център.
Така общият брой на потвърдените случаи става 42 701, от които 22 597 активни.
Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 91; Бургас – 101; Варна – 169; Велико Търново – 37; Видин – 13; Враца – 53; Габрово – 32; Добрич – 15; Кърджали – 54; Кюстендил – 35; Ловеч – 16; Монтана – 22; Пазарджик – 26; Перник – 25; Плевен – 63; Пловдив – 230; Разград – 31; Русе – 98; Силистра – 6; Сливен – 19; Смолян – 6; София област – 69; София (град) – 1085; Стара Загора – 81; Търговище – 39; Хасково – 32; Шумен – 95; Ямбол – 26.
293 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 18 943.
Хоспитализираните лица са 2 217, от които 145 се намират в интензивното отделение.
Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 1 161. 25 от случаите са от последните 24 часа.
Снимка: pixabay.com