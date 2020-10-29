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2 760 са новите случаи на коронавирус за денонощието в България, 47 от тях в Сливенско
2 760 са новите случаи на коронавирус за денонощието, открити при 9 946 теста. Общият брой регистрирани с COVID-19 до момента е 45 461, показват данните в Единния информационен портал.
Разпределение по области: Благоевград – 160; Бургас – 87; Варна – 146; Велико Търново – 33; Видин – 18; Враца – 46; Габрово – 61; Добрич – 15; Кърджали – 37; Кюстендил – 43; Ловеч – 31; Монтана – 18; Пазарджик – 36; Перник – 66; Плевен – 55; Пловдив – 206; Разград – 26; Русе – 131; Силистра – 24; Сливен – 47; Смолян – 25; София област 58; София град – 1075; Стара Загора – 100; Търговище – 54; Хасково – 33; Шумен – 100; Ямбол – 29.
Активните случаи са 25 105. В болница се лекуват 2 316 пациенти, 162 от тях са в интензивно отделение.
Още 216 излекувани са регистрирани за последното денонощие, общият им брой вече е 19 159.
Починали са 36 души, жертвите на вируса вече са 1 197.
Снимка: pixabay.com