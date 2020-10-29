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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 29.10.2020

29 октомври 2020 09:46, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 49 минути, брой четения: 44

No. Дата Длъжност Образование

2760 2.10.2020 готвач средно

2761 2.10.2020 сервитьор средно

2762 2.10.2020 продавач консултант средно

2763 2.10.2020 технолог химични процеси висше

2766 5.10.2020 монтажник кабели начално

2790 8.10.2020 машинен оператор средно

2791 8.10.2020 машинен оператор очистваща машина основно

2817 15.10.2020 шлайфист средно

2818 15.10.2020 техник съобщителна и свързочна техника средно

2843 20.10.2020 логопед висше

2852 21.10.2020 огняр котли на природен газ средно+правоспособност

2858 22.10.2020 шивач средно

2861 23.10.2020 леяр средно

2863 26.10.2020 шивач основно/средно

2864 26.10.2020 даракчия основно/средно

2865 26.10.2020 организатор производство основно/средно

2866 26.10.2020 дърводелец мебелист основно/средно

2869 27.10.2020 помощник на учителя средно

2870 27.10.2020 шофьор тежкотоварен автомобил средно

2872 28.10.2020 помощник -възпитател средно

2873 28.10.2020 образователен медиатор основно

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