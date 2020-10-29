Криминална хроника Ямбол - 29.10.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 45 минути, брой четения: 40 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 40

Информационен бюлетин 29.10.2020 г.

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОДМВР Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.